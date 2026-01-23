聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／光寶科 二檔剽悍
光寶科（2301）宣布將以每股54元公開收購網通廠宇智，展現強化AI與5G網通版圖的野心。受此利多消息激勵，昨（22）日股價表現強勁，帶量飆上漲停，直奔177元的近期新高。
法人表示，光寶科受惠AI伺服器電源、備援電池模組（BBU）及液冷散熱系統需求噴發，2026年「沒有悲觀的理由」，預估光寶科AI相關營收占比將挑戰40％，營運可望實現年、季雙增目標，且此次併購宇智，被視為補齊邊緣運算與無線網通最後一塊拼圖。
隨著光寶科的股價衝破短期均線壓力，市場交易熱度驟增。權證發行商建議，看好光寶科轉型綜效、想提升資金使用效率的投資人，可鎖定價內外15％內、剩餘天數180天以上的認購權證參與行情。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言