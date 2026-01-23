聽新聞
全民權證／台達電 挑逾180天

經濟日報／ 記者何佩儒整理

在市場關注電力多於算力下，既有能源管理技術也有儲能解決方案的台達電（2308）優先受惠，昨（22）日股價登上漲停，以1,245元新天價、市值3.2兆元超越鴻海，僅次於台積電，相關權證也受矚目。

法人指出，台達電去年受惠AI伺服器需求，帶動全年伺服器電源營收年增六成，伺服器電源營收有五成以上為AI伺服器電源。由於AI伺服器電源持續有高功耗需求，預期今年AI伺服器電源仍是電源產品中，主要營收成長來源。除了現有的BBU、水冷機櫃與電源模組持續成長外、高壓機櫃也將迎來新的成長動能。

權證發行商表示，看好台達電的投資人，可挑價內外5%以內，180天期以上權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

