期貨商論壇／美利達期 可布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理
美利達董事長曾崧柱。記者胡經周／攝影
美利達（9914）受惠台美對等關稅談判成果優於預期，有利股價持續向上攻堅，短線如遇股價漲多整理，可伺機布局持股。

美利達後來轉型朝自有品牌發展，營收比重為成車93%、自行車車架及零組件7%，主攻中高端車種市場，車種包括：登山車、公路車、運動/休閒/代步電動車等。

美利達近年面臨全球自行車產業的挑戰，尤其是在庫存調整期間，營收和利潤雙雙承受壓力。不過，上周台美對等關稅談判成果優於預期，台灣爭取到對等關稅降至15%，優於中國及東南亞國家，美利達銷美產品有望受惠成本降低，或調降售價提升美國市場銷量。

籌碼方面，外資自本月累計買超逾8,000張，儘管投信近期站在調節方，惟賣超張數不足100張，顯示美利達營運谷底已過，賣壓幾近枯竭，配合美利達股價近幾年修正幅度頗深，外資買盤激發美利達股價反彈力道相當強勁，自1月5日低點反彈至1月19日高點幅度逾26%，投資人可善用美利達個股期貨進行布局。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

