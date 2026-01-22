台指期 高檔震盪偏多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 記者許正宏／攝影
股期雙市昨（22）日盤中同步同創歷史新高，終場集中市場大漲499點，收31,746點，攀歷史次高；台指期則漲386點至31,857點，改寫歷史新猷。期貨商建議，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

台股昨日受美股上漲激勵開高走高，台積電（2330）、台達電等權值股領軍上攻，盤中一度上衝至31,890點，台指期更是領先突破32,000點大關、來到32,057點，雙雙再創歷史新高。終場台指期大漲386點，以十字K棒作收。

技術面觀察，法人指出，台指期在5日均線附近震盪整理後，受下方均線支撐續步走揚，昨日跳空大漲表現強勢，與現貨市場呈現正價差達110.92點。預期短線在未跌破10日均線前，仍維持震盪走高格局。

籌碼面部分，昨日三大法人買超243.6億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少109口至3,399口，其中外資淨空單增加180口至24,293口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少2,052口至68口。

選擇權未平倉量部分，月買權最大OI落在33,500點，月賣權最大OI落在30,300點。全月未平倉量put/call ratio值由1.55下降至1.41；VIX指數下降1.81至21.16。外資台指期買權淨金額1.57億元，賣權淨金額0.45億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合元富、永豐期貨表示，台指期重返所有均線之上，不僅再創歷史新高，上市櫃成交量也再破兆元，凸顯市場交投熱絡。事實上，川普相關言論雖然仍具不確定性，但市場已逐漸習慣其反覆操作模式，敏感度明顯下降，只要未實際落地為政策，對金融市場的實質傷害有限，也是本次美股與台股能迅速反彈的關鍵原因。

