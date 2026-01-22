期貨商論壇／南亞科期 展望佳

南亞科（2408）近期營運表現與股價走勢，仍受記憶體市場供需變化及報價波動影響，整體波動幅度相對明顯。法人看好中長期多頭趨勢延續，後續回檔時支撐力道仍強，將成為下一波漲勢的蓄勢階段。

南亞科已啟動中長期產能擴充計畫，由約6萬片提升至2026年第4季約6.5萬片，新產能以1B製程為主。產品組合持續聚焦於20奈米與1B製程的DDR4產品，同時保留部分1B產能供應DDR5，以因應市場結構轉換並增加產品組合彈性。

南亞科去(2025)年11月自結稅後淨利42.35億元，每股稅後純益（EPS）為1.37元；第3季單季EPS為0.5元，累計前三季仍為-1.45元，反映營運已脫離谷底，全年獲利步入復甦初期階段。展望2026年，南亞科可望受惠於CSP與一般型伺服器需求續揚，加上Microsoft伺服器IceLake平台仍有30%至40%採用DDR4，在供給持續收斂下，市場供需偏緊，DDR4報價季增趨勢可望延續至第2季。建議看好南亞科後市股價表現的投資人，可透過個股期貨布局藉以掌握長波段的獲利走勢。（國票期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）