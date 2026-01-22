川普愛說笑？台指期夜盤不演了 法人：封關上看33,000點

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 歐新社
台指期夜盤持續表現強勁，22日雖以31,845點開低，但盤中走勢呈現震盪向上格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報31,989點、漲126點、漲幅0.3%；盤初在多方買盤推升下、多頭火力全開，最高攀至32,046點，持續挑戰歷史新高。

值得關注的是，聯準會（Fed）偏好的通膨指標—個人消費支出物價指數（PCE）將於今晚11時公布，市場高度關注數據表現。

事實上，永豐期貨分析，台指期夜盤成功站穩32,000點，具高度象徵意義，不僅再次確認中期多頭架構未遭破壞，也為封關行情預留進一步上攻空間。若後續成交量能持續放大、外資在現貨市場不再大幅轉為賣超，本周指數站穩32,000的機率偏高，封關前挑戰33,000點並非過度樂觀，而是多頭趨勢延伸下的合理目標。

另外，近日盤勢明顯受到川普再度展現所謂「TACO」效應影響，即在強硬關稅或政策言論釋出後迅速轉趨和緩，市場解讀其政治操作意味大於實質衝擊。在不確定性暫時消退下，美股強勁反彈，風險性資產情緒快速回溫，台股及台指期夜盤持續順勢跟進國際股市走勢。

永豐期貨進一步分析，從結構來看，目前並非單一權值股硬撐，而是電子權值、AI供應鏈與部分傳產同步轉強，代表資金心態已從防禦轉為進攻，期貨多方若能守住32,000之上，將迫使空方進一步回補，形成軋空動能，指數有機會沿著期現貨正價差持續墊高。

此外，川普相關言論雖然仍具不確定性，但市場已逐漸習慣其反覆操作模式，敏感度明顯下降，只要未實際落地為政策，對金融市場的實質傷害有限，也是本次美股與台股能迅速反彈的關鍵原因。

