快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

2月電子期漲 金融期跌

中央社／ 台北22日電

台北股市今天上漲499.71點，收31746.08點。2月電子期收1944.2點，上漲29.15點，正價差8.01點；2月金融期收2426.4點，下跌3.2點，正價差15.74點。

2月電子期以1944.2點作收，上漲29.15點，成交875口。3月電子期以1944.35點作收，上漲31.15點，成交5口。

電子現貨以1936.19點作收，上漲35.98點；2月電子期貨與現貨相較，正價差8.01點。

2月金融期以2426.4點作收，下跌3.2點，成交603口。

金融現貨以2410.66點作收，上漲3.03點；2月金融期貨與現貨相較，正價差15.74點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期

延伸閱讀

台指期勁揚收31,857點、上漲386點 台積電期上漲10元

動物是老師！高雄野森動物學校2月門票明起預購

1月電子期金融期齊跌

1月台股期指跌423點

相關新聞

台指期勁揚收31,857點、上漲386點 台積電期上漲10元

台指期22日終場收31,857點，上漲386點，另外，台積電（2330）期收1,765元，上漲10元，電子期上漲1.52...

台指期 短線震盪走勢

台股昨（21）日受到美股重挫與貿易戰不確定性干擾，指數開低走低，終場重挫513點、收31,246點；台指期也大跌423點...

期貨商論壇／台玻期 伺機布局

玻纖布大缺貨，蘋果、輝達、谷歌與亞馬遜等科技巨頭都加入搶料行列。AI熱潮推升高效能運算需求，日本高階玻纖布供應吃緊，成為...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美元指數近期走勢轉弱，主要受地緣政治不確定性升高、及市場對美國貨幣政策預期重新調整等因素影響，短線波動明顯加劇。

南亞、華新 權證挑中長天期

台股在高檔震盪，市場焦點轉向價值型投資，法人看好全年營運的南亞（1303）、華新（1605）等傳產龍頭股，成為投資買盤的...

中砂、亞翔 權證四檔有看頭

台積電法說會釋出正面訊息，資本支出金額激勵相關供應鏈未來業績成長期待，中砂（1560）與亞翔（6139）被法人看好，近期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。