2月電子期漲 金融期跌

台北股市今天上漲499.71點，收31746.08點。2月電子期收1944.2點，上漲29.15點，正價差8.01點；2月金融期收2426.4點，下跌3.2點，正價差15.74點。

2月電子期以1944.2點作收，上漲29.15點，成交875口。3月電子期以1944.35點作收，上漲31.15點，成交5口。

電子現貨以1936.19點作收，上漲35.98點；2月電子期貨與現貨相較，正價差8.01點。

2月金融期以2426.4點作收，下跌3.2點，成交603口。

金融現貨以2410.66點作收，上漲3.03點；2月金融期貨與現貨相較，正價差15.74點。實際收盤價以期交所公告為準。