台指期勁揚收31,857點、上漲386點 台積電期上漲10元

台指期22日終場收31,857點，上漲386點，另外，台積電（2330）期收1,765元，上漲10元，電子期上漲1.52%，中型100期貨上漲1.44%。

周三（21日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,077.23點，上漲588.64點、漲幅1.21%；標普500指數上漲1.16%；那斯達克指數上漲1.18%；費半指數上漲3.18%。台積電ADR跌0.32%，收在326.12美元，較台北交易溢價18.6%。

美國總統川普排除動用武力奪取格陵蘭島，並宣布與北約達成格陵蘭框架協議，美國與北約夥伴共同參與格陵蘭的關鍵礦產資源，以及「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統計畫的相關合作。且撤回對多個國家課徵關稅的威脅，美股主指周三集體反彈，道瓊指數跳漲近600點，標普500指數與那斯達克指數同步上揚約1.2%。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,714口至3,508口，其中，外資淨空單減少8,202口至24,473口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,257口至2,120口。

選擇權未平倉量部分，01月大量區買權OI落在31,900點，賣權最大OI落在31,000點；月買權最大OI落在32,200點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.48上升至1.55。VIX指數下降0.25至22.97。外資台指期買權淨金額1.7億元；賣權淨金額0.72億元。整體選擇權籌碼面偏多。