期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
匯率期 避險優選。路透
匯率期 避險優選。路透

美元指數近期走勢轉弱，主要受地緣政治不確定性升高、及市場對美國貨幣政策預期重新調整等因素影響，短線波動明顯加劇。

市場對貿易戰風險的疑慮再度升溫，因美國總統川普推動併購格陵蘭言論，引發市場對美歐關係緊張與潛在貿易摩擦的擔憂，避險資金流向出現變化。與過往不同的是，資金並未全面回流美元，而是轉向瑞士法郎與歐元等其他避險貨幣，導致美元承壓。

此外，市場焦點回到美國基本面數據，本周即將公布的美國個人消費支出（PCE）與國內生產毛額（GDP），將成為評估美國經濟動能與通膨的重要依據。近期就業數據改善後，投資人正重新衡量聯準會可能啟動降息時點，若PCE顯示通膨持續降溫，或GDP成長動能放緩，將進一步壓抑美元走勢，反之，若數據展現韌性，則有助於美元短線止穩。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人若是持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

美國經濟 期貨交易

延伸閱讀

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

台商供應鏈重組 國銀海外曝險15.1兆美國增額居冠

難勸阻川普奪取格陵蘭？外媒分析歐洲應釋出「3大訊息」以理說服

為格陵蘭槓上！美歐貿易戰疑慮增加 分析指「泰國可能從中獲利」

相關新聞

台指期 短線震盪走勢

台股昨（21）日受到美股重挫與貿易戰不確定性干擾，指數開低走低，終場重挫513點、收31,246點；台指期也大跌423點...

期貨商論壇／台玻期 伺機布局

玻纖布大缺貨，蘋果、輝達、谷歌與亞馬遜等科技巨頭都加入搶料行列。AI熱潮推升高效能運算需求，日本高階玻纖布供應吃緊，成為...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美元指數近期走勢轉弱，主要受地緣政治不確定性升高、及市場對美國貨幣政策預期重新調整等因素影響，短線波動明顯加劇。

南亞、華新 權證挑中長天期

台股在高檔震盪，市場焦點轉向價值型投資，法人看好全年營運的南亞（1303）、華新（1605）等傳產龍頭股，成為投資買盤的...

中砂、亞翔 權證四檔有看頭

台積電法說會釋出正面訊息，資本支出金額激勵相關供應鏈未來業績成長期待，中砂（1560）與亞翔（6139）被法人看好，近期...

全民權證／台達電 兩檔聚光

台達電（2308）去年第4季營收締造單季歷史新猷，法人預期今年第1季可望淡季不淡，加上人工智慧（AI）伺服器高壓直流電（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。