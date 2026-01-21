期貨商論壇／匯率期 避險優選

美元指數近期走勢轉弱，主要受地緣政治不確定性升高、及市場對美國貨幣政策預期重新調整等因素影響，短線波動明顯加劇。

市場對貿易戰風險的疑慮再度升溫，因美國總統川普推動併購格陵蘭言論，引發市場對美歐關係緊張與潛在貿易摩擦的擔憂，避險資金流向出現變化。與過往不同的是，資金並未全面回流美元，而是轉向瑞士法郎與歐元等其他避險貨幣，導致美元承壓。

此外，市場焦點回到美國基本面數據，本周即將公布的美國個人消費支出（PCE）與國內生產毛額（GDP），將成為評估美國經濟動能與通膨的重要依據。近期就業數據改善後，投資人正重新衡量聯準會可能啟動降息時點，若PCE顯示通膨持續降溫，或GDP成長動能放緩，將進一步壓抑美元走勢，反之，若數據展現韌性，則有助於美元短線止穩。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，投資人若是持有日圓及美元商品，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）