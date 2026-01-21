台指期 短線震盪走勢

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 記者許正宏／攝影
台股示意圖。 記者許正宏／攝影

台股昨（21）日受到美股重挫與貿易戰不確定性干擾，指數開低走低，終場重挫513點、收31,246點；台指期也大跌423點、至31,245點，逆價差1.37點。期貨商表示，目前台指期高檔回落整理，雖下方均線維持多頭排列趨勢，但短線上在回落10日均線前，預期形成震盪走勢。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少1,714口至3,508口，其中外資淨空單大減8,202口至24,473口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少5,257口至2,120口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局；近月選擇權籌碼樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.8萬餘口，賣權OI增量大於買權；周選方面，買權賣權OI增量皆不足，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期昨日開低走低，受美股下挫影響，開盤後一度反彈，隨後在賣壓湧現下，失守5日均線支撐，終場以黑K留長上影線作收。目前指數高檔回落整理，雖下方均線維持多頭排列趨勢，但短線上在回落10日均線前，預期形成震盪走勢。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日1月大量區買權OI落在31,900點，賣權最大OI落在31,000點，月買權最大OI落在32,200點，月賣權最大OI落在31,000點。

整體來說，台股只要權值核心台積電（2330）仍能守住關鍵支撐並維持相對強勢，整體指數即便震盪整理，修正幅度也不會過於劇烈，目前不宜過度追殺，耐心等待財報訊號明朗，反而較有機會掌握下一段的風險報酬比。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股權值股皆熄火，但在波動率並未明顯跳升下，短線拉回仍可以持續樂觀看待。

