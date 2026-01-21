全民權證／台達電 兩檔聚光

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

台達電（2308）去年第4季營收締造單季歷史新猷，法人預期今年第1季可望淡季不淡，加上人工智慧（AI）伺服器高壓直流電（HVDC）導入進度優於預期，中長期展望正向。

法人分析，基於彈性採用門檻、LVDC Sidecar不合理性、雲端服務供應商（CSP）客戶態度積極等理由，看好HVDC Sidecar採用進度將較先前預期的2027年下半年更早。

根據法人供應鏈訪查，已有兩大CSP客戶積極與台達電合作開發±400V HVDC Sidecar，包括ASIC、GPU兩種平台，下半年可望量產出貨，預估2027年HVDC營收占比可達18.3%，並上修今明年獲利預估。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距離到期日150天以上的認購權證，參與這波短多行情。（中國信託證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台達電 權證 營收

