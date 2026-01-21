全民權證／華城 押寶逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

華城（1519）今年AI資料中心變壓器占比將提升至10%以上，全球許多國家積極進行電網強韌計畫、電力基礎建設的汰換或新建，以及AIDC如火如荼進行，對電力變壓器的需求依舊堅實。

AI資料中心營運商重視建廠時效性，優先擁有算力者優勢愈大，算力投資競賽使其重視供應鏈的交期，合約兩年內交貨有額外獎勵，客戶願意付好的價格，意味著毛利率相對更高。華城在相關AIDC的接單已達120億元（星際之門約20億元），預計於2025~2028年陸續交貨，2025年AIDC約占公司營收5~6%，今年將達10%以上。

權證發行商建議，看好華城後市股價表現的投資人，建議利用價外20%至價內10%、可操作天期150天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

AI 華城

