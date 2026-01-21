全民權證／智邦 選價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理

智邦（2345）去年12月營收為260.5億元，月增15.5%、年增67.7%，寫歷史新高，第4季營收雖然前兩個月受到Power IC、PCIE Controller等零組件缺料影響，遞延至12月才出貨，季營收仍優於預期。

展望2026全年，法人預期客戶產品的水冷比重仍低，由智邦負責的量體仍會呈現年增，再加上新世代產品單價將較前一代多兩成以上，因此仍會持續帶動智邦整體網路應用產品線營收成長。此外，在交換器業務方面，800G交換器也將新增一家CSP客戶，1.6T預計有望於年底量產，法人預估智邦全年每股純益（EPS）為55元。

權證發行商建議，看好智邦後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期200天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

智邦 營收

延伸閱讀

信驊、智邦 瞄準120天

網通廠 營收拚連年攻頂

智邦去年12月營收登頂

全民權證／智邦 挑價內外20%

相關新聞

台指期 短線震盪走勢

台股昨（21）日受到美股重挫與貿易戰不確定性干擾，指數開低走低，終場重挫513點、收31,246點；台指期也大跌423點...

期貨商論壇／台玻期 伺機布局

玻纖布大缺貨，蘋果、輝達、谷歌與亞馬遜等科技巨頭都加入搶料行列。AI熱潮推升高效能運算需求，日本高階玻纖布供應吃緊，成為...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美元指數近期走勢轉弱，主要受地緣政治不確定性升高、及市場對美國貨幣政策預期重新調整等因素影響，短線波動明顯加劇。

南亞、華新 權證挑中長天期

台股在高檔震盪，市場焦點轉向價值型投資，法人看好全年營運的南亞（1303）、華新（1605）等傳產龍頭股，成為投資買盤的...

中砂、亞翔 權證四檔有看頭

台積電法說會釋出正面訊息，資本支出金額激勵相關供應鏈未來業績成長期待，中砂（1560）與亞翔（6139）被法人看好，近期...

全民權證／台達電 兩檔聚光

台達電（2308）去年第4季營收締造單季歷史新猷，法人預期今年第1季可望淡季不淡，加上人工智慧（AI）伺服器高壓直流電（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。