全民權證／智邦 選價內外5%

智邦（2345）去年12月營收為260.5億元，月增15.5%、年增67.7%，寫歷史新高，第4季營收雖然前兩個月受到Power IC、PCIE Controller等零組件缺料影響，遞延至12月才出貨，季營收仍優於預期。

展望2026全年，法人預期客戶產品的水冷比重仍低，由智邦負責的量體仍會呈現年增，再加上新世代產品單價將較前一代多兩成以上，因此仍會持續帶動智邦整體網路應用產品線營收成長。此外，在交換器業務方面，800G交換器也將新增一家CSP客戶，1.6T預計有望於年底量產，法人預估智邦全年每股純益（EPS）為55元。

權證發行商建議，看好智邦後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期200天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

