中砂、亞翔 權證四檔有看頭

台積電法說會釋出正面訊息，資本支出金額激勵相關供應鏈未來業績成長期待，中砂（1560）與亞翔（6139）被法人看好，近期盤勢波動幅度較大，權證發行商表示，可挑價外長天期的相關認購權證，短線操作。

中砂去年第4季合併營收21.7億元，季增3.8％，年增18.4％；全年營收81.4億元，年增16.1％，連兩年改寫新紀錄。中砂的鑽石碟及晶圓再生業務持續受惠於台系客戶擴充先進製程產能。鑽石碟是該公司獲利主力項目，大客戶的3奈米與5奈米製程應用對其挹注甚多，接下來也可望因客戶的2奈米製程量產而受益。

美系券商認為，隨製程節點進步，看到CMP層數增加、鑽石研磨盤使用壽命縮短，這些因素共同提高中砂的美元產值。預期今年DBU營收，年增幅中位數在三成。

亞翔在手訂單逾2,000億元，受惠台積電CoWoS／SoIC先進封裝擴產趨勢，及世界先進在新加坡規模約280億至300億元、美光約650億至700億元土建、無塵室與機電統包，加上國外無塵室／機電廠務毛利優於國內半導體廠，2026年獲利將均續創新高。

亞翔已於2025年隨著產業變化帶來結構性轉變，在手訂單從半導體比重提升，帶動毛利率水準提升外，亦拉升評價往高科技廠務廠商靠攏。法人認為，台積電台灣擴廠計畫積極，預期亞翔在台積電新廠機電建設滲透率將提升，另外，新加坡為亞翔重點布局地區，預期後續半導體擴廠規劃仍以亞翔為主要廠務供應商。

