南亞、華新 權證挑中長天期

台股在高檔震盪，市場焦點轉向價值型投資，法人看好全年營運的南亞（1303）、華新（1605）等傳產龍頭股，成為投資買盤的聚焦點；權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

南亞月前宣布與日東紡策略合作共同製造特殊玻纖布，合作內容包括日東紡將玻纖布中的織布製成外包給南亞，預計至2027年，日東紡供應市場的特殊玻纖布中，有20%由南亞協助織造並收取代工費用；日東紡亦將供應南亞「第二代低介電玻璃原紗（NER）」關鍵原料，此將強化南亞高階CCL產品的競爭力，電子材料的產品組合有望進一步改善。

南亞去年第4季在電子材料產品受惠AI需求增長，加上銅價上漲，帶動營收成長，業外轉投資南亞科也增長，另有認列匯兌利益7.5億元下，整體稅後純益49.1億元，每股純益（EPS）0.62元，全年EPS為0.57元。

展望2026年，受惠於AI伺服器市規模持續擴大，南亞電子材料產品營收成長有望提升整體營運表現，預估全年EPS大幅回溫至2.8元。

華新去年12月營收月增21.6%、年增13.6%，主要受惠鎳價走升，不銹鋼事業虧損幅度可望收斂，搭配業外權益法轉投資收益增加，預期去年第4季整體營運表現將優於上季。

展望2026年，歐盟有望實施新一輪進口鋼品防衛措施，透過縮減進口配額與提高關稅的機制改善供需結構，預期下半年不銹鋼事業營運將逐步回溫。電力電纜事業方面，受惠AI資料中心建置、半導體擴產及電網升級需求持續推進，整體營運動能維持穩健。市場預估2025、2026年EPS分別為0.7元（年增17%）及1.39元（年增90%）。