1月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌513.62點，收31246.37點。1月電子期收1900.6點，下跌29.10點，正價差0.39點；1月金融期收2405.4點，下跌21.6點，逆價差2.23點。
1月電子期以1900.6點作收，下跌29.1點，成交251口。2月電子期以1915點作收，下跌22.8點，成交1222口。
電子現貨以1900.21點作收，下跌35.8點；1月電子期貨與現貨相較，正價差0.39點。
1月金融期以2405.4點作收，下跌21.6點，成交235口。2月金融期以2429.6點作收，下跌12.6點，成交583口。
金融現貨以2407.63點作收，下跌20.51點；1月金融期貨與現貨相較，逆價差2.23點。實際收盤價以期交所公告為準。
