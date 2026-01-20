深陷川普泥潭？美股電子盤跌勢擴大、台指期夜盤興嘆

台指期夜盤20日開盤後，受美股電子盤持續走跌影響，以31,560點、下跌108點開出後，雖美國總統川普對收購格陵蘭持續表現強硬態度，避險資金湧入，黃金大漲、突破4,700美元大關，再創歷史新高中，美股電子盤跌勢擴大，台指期夜盤一度下殺至31,304點、下跌364點，截至晚間9點30分左右，指數在31,400點、約下跌268點附近遊走。

20日美股電子盤焦點，在於外電傳出川普在社交媒體上發布手拿美國國旗登上格陵蘭島，身後站著美國副總統范斯和國務卿魯比歐，旁邊指示牌上寫著「格陵蘭島2026年成為美國領土」的圖片，顯示美、歐因格陵蘭的矛盾衝突，仍未見緩和中，避險資金湧入貴金屬市場，黃金大漲逾60美元、站上4,730美元大關、再創歷史新高，白銀、白金也分別勁揚逾1.6%，

德、法、英、瑞士、比利時等主要歐股全線走跌、跌幅均逾1%，美元指數下跌、美國十年期公債殖利率走揚，國際金融險峻的金融情勢，也拖累台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,745元、下跌25元附近遊走，電子期下跌0.9%、半導體期下跌約0.95%，中型100期貨指數下跌0.72%。

台股20日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲120點，收31,759點，其中，外資現貨賣超39.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,051口至32,675口；投信賣超85.8億元，自營商賣超29.3億元，三大法人合計賣超154.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股開低走高，盤中回測5日線有守，但成交量能連續兩天下滑，形成價量背離，若成交量能持續縮減，不利多頭上攻，短線支撐暫看5日線。