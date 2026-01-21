全民權證／達麗 瞄準逾90天

達麗（6177）今年營收獲利有望創歷史新高。其中，位於北市科河蘊隨輝達（NVIDIA）宣布進駐，銷售率明顯提升；位於台中北區建案，因銷售情況佳早已封盤，預期這兩建案完工後成屋去化情況良好。

達麗目前持有帳上土地及建案中，2027年完工可認列建案共三案，合計總銷180億元；2028年後可認列建案共14案，合計總銷1,200億元，目前在手土地案量充沛未來幾年獲利無慮。

目前房市管控政策已達初步成效，仍須觀察後續買氣是否有進一步復甦。雖土方處理量能問題應可隨與政府協調後緩解，但營造成本增加趨勢不變，未來房價難有大幅修正。

看好達麗後市表現的投資人，可利用價外20%至價內10%、有效天期90天以上的商品介入。（永豐金證券提供）

