全民權證／中探針 兩檔亮眼

中探針（6217）除了RA實驗室客戶外，也拓展至車用市場，法人更預期今年半導體測試針營收將從去年的20%成長至30%，激勵近來股價強勢大漲，昨（20）日更亮燈強鎖漲停。

法人指出，中探針近年來營運顯著成長，去年除拿下美系大廠智慧眼鏡探針訂單外，更併購中國鋁鎂合金壓鑄廠切入機殼產品；今年受惠半導體需求火紅，預期半導體測試針營收將從去年的20%增至30%。

法人認為，作為AI晶片量產前不可或缺的關鍵環節，預期未來探針卡針數將從去年的15萬針衝上40~50萬針，成為推動中探針營運成長的關鍵。權證發行商建議，看好中探針後市表現的投資人，可挑選價內20%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。