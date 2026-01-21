全民權證／中探針 兩檔亮眼
中探針（6217）除了RA實驗室客戶外，也拓展至車用市場，法人更預期今年半導體測試針營收將從去年的20%成長至30%，激勵近來股價強勢大漲，昨（20）日更亮燈強鎖漲停。
法人指出，中探針近年來營運顯著成長，去年除拿下美系大廠智慧眼鏡探針訂單外，更併購中國鋁鎂合金壓鑄廠切入機殼產品；今年受惠半導體需求火紅，預期半導體測試針營收將從去年的20%增至30%。
法人認為，作為AI晶片量產前不可或缺的關鍵環節，預期未來探針卡針數將從去年的15萬針衝上40~50萬針，成為推動中探針營運成長的關鍵。權證發行商建議，看好中探針後市表現的投資人，可挑選價內20%內、距到期日超過五個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言