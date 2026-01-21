全民權證／漢唐 選價內外5%

漢唐（2404）客戶包含台系晶圓代工廠、美系記憶體廠、台系面板廠等，在手訂單逾千億元，受惠於台系晶圓代工廠在美國、不斷擴廠。漢唐訂單能見度高，加上美系記憶體廠在全球擴廠的利多，後市營運展望正向。

漢唐去年第3季稅後純益30.3億元，季增117.2%、年增73.5%，每股純益（EPS）15.94元，市場預估全年為49.2元；展望2026年，市場看好全年營收899.8億元，年增36.1%，稅後純益125.3億元，年增33.5%，EPS成長至65.7元，而2027年營收為1,079.7億元，年增20%，稅後純益148億元，年增18.1%，EPS為77.6元。

權證發行商建議，看好漢唐後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

