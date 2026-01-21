全民權證／漢唐 選價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理

漢唐（2404）客戶包含台系晶圓代工廠、美系記憶體廠、台系面板廠等，在手訂單逾千億元，受惠於台系晶圓代工廠在美國、不斷擴廠。漢唐訂單能見度高，加上美系記憶體廠在全球擴廠的利多，後市營運展望正向。

漢唐去年第3季稅後純益30.3億元，季增117.2%、年增73.5%，每股純益（EPS）15.94元，市場預估全年為49.2元；展望2026年，市場看好全年營收899.8億元，年增36.1%，稅後純益125.3億元，年增33.5%，EPS成長至65.7元，而2027年營收為1,079.7億元，年增20%，稅後純益148億元，年增18.1%，EPS為77.6元。

權證發行商建議，看好漢唐後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

晶圓代工廠 漢唐

延伸閱讀

元大期去年獲利再創歷史新高 今年EPS有機會挑戰10元

百一去年12月 EPS -0.15元

力成去年11月 EPS 0.83元 南茂0.37元

金山電去年11月 EPS 0.21元 AI 需求上揚

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（20）日呈開低走高格局，開盤後一度大跌近300點，靠著權王台積電撐盤，推動指數由黑翻紅，終場指數上漲120點，收...

三檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（21）日調高金寶期貨契約（FSF）、兆赫期貨契約（GZF）及碩禾期貨契約（NGF）所有月份保證金適用比...

期貨商論壇／台指期 雙重支撐

近期台指期表現亮眼，展現出多頭動能與高度的抗跌性。隨著台積電法說會公布優於預期的展望，再加上台美稅務協議落地的政策利多，...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

美國總統川普近期以關稅為籌碼，威脅英、法、德等國，意圖迫使丹麥出售格陵蘭島，受此地緣政治消息激勵，避險資金湧入，黃金期貨...

華城、新應材 權證認購靚

今日主題

美利達、巨大 權證挑逾五個月

台美關稅達成15%稅率共識後，法人解析，對於傳產族群而言，具有五大利多催化劑發酵，包括：最壞時機已過、抹平日韓關稅差距、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。