上銀展望佳 兩檔權證閃金光

上銀（2049）營收先前受到台美關稅議題影響，然而，美國商務部宣布台美達成貿易協議之後，確立關稅由20%降低至15%，並與日、韓等國享同等待遇，上銀營收展望隨之轉佳，近期股價出量強彈，相關權證可留意布局時機。

展望2026年，各主要銷售地區近期以美國、日本、台灣、東南亞、印度等地買氣較熱絡，預估也是上銀後續重要營收動能來源。

其中，美國市場受惠於製造業回流的產業趨勢，相關設備需求持續增溫；台灣市場除受惠於半導體高階封測設備相關訂單挹注外，工具機廠銷美訂單數量成長空間亦可期；日本市場動能主要來自工具機廠接單狀況因日幣匯率貶值而轉佳，2025年以來日本業者合計的在手訂單金額持續擴大。

上銀2025年第2、3季上銀單季營收均低於60億元，關稅議題為關鍵之一，因美國商務部已宣布台美達成貿易協議，確立稅率由20%降低至15%，與日、韓等國享同等待遇，關稅議題塵埃落定，有助於進一步提升上銀在美國、台灣兩地的接單表現。

此外，特斯拉人形機器人預計今年中將正式量產之外，阿波羅、波士頓動力等美國機器人大廠，還有國內的鴻海集團更傳出最快今年底量產。上銀在台灣擁有非紅供應鏈的優勢，加上精密機械產業聚落完整，產品品質與精度優異，又有資通訊豐沛的量能，將是獲得美系機器人大廠青睞的主要關鍵。

看好上銀後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的認購權證介入。