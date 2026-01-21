美利達、巨大 權證挑逾五個月

台美關稅達成15%稅率共識後，法人解析，對於傳產族群而言，具有五大利多催化劑發酵，包括：最壞時機已過、抹平日韓關稅差距、訂單回流、獲利改善、估值修復等。激勵近來傳產類股如美利達（9914）、巨大（9921）等股價反彈，後市仍可期待。

法人認為，傳統產業是此次協議的最大受惠者。除機械、塑橡膠、化學、重電與電纜等產業將會得益外，凡產地在台灣且以外銷美國為主的族群，如工具機、重電、汽車零組件、自行車等，將因關稅競爭力提升而受惠。

其中，就自行車產業而言，先前因關稅不確定性而導致客戶下單保守的現象將逐漸消失，隨政策落地，法人預期可望帶動訂單能見度逐漸提升，因此對於產業的影響狀況可說是「中性偏正向」。

回歸基本面觀察，法人表示，歷經二年多庫存去化後，自行車庫存現已接近健康水準，預期在平均售價回升及有利的匯率環境下，將支撐自行車業者今年獲利復甦。隨產業景氣正迎來重要的轉折點，現在是重新布局的良機。

歐洲是美利達與巨大的最大市場，營收比重分別超過40%和30%，隨當地需求正逐步回升，加上價格環境改善，配合新車款的推出，法人預期二家公司的獲利表現將踏上穩健復甦之路，因此均建議「增加持股」。

權證發行商建議，看好美利達、巨大等自行車概念股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內、剩餘天數超過五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。