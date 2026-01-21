華城、新應材 權證認購靚

今日主題 台股在科技股領軍下指數屢刷新高，但也面臨獲利回吐賣壓，類股輪動快速。法人預估傳產股2025年基期低，今年獲利年增率可望達雙位數，在台美關稅達成15%稅率共識後，能舒緩一些壓力，投資追價意願也隨之升高，投資人可善用相關權證短線操作。

台股由科技股領軍屢刷新高，近期類股輪動快速。然傳產股去年基期低，當台美關稅達成15%稅率共識後，以往被不確定因素壓抑的傳產股有了喘息空間，對於華城（1519）、新應材（4749）等台美關稅協議受惠概念股，權證券商建議，可利用認購權證參與走勢。

華城去年第4季營收年增13%、季增38.8%，主要受惠外銷市場因Stargate星際之門第一期訂單開始交付，推升營運成長，全年營收年增20.8%，創歷史新高；目前整體AIDC接單已超過120億元，陸續會在2025~2028年出貨，法人預期去年第4季每股純益（EPS）4.68元。

在全球AI人工智慧基礎設施快速擴張下，資料中心建置與電力供應遂成為各國主權基金與國家級資金重要戰略投資方向，形成「電力即算力、算力即國力」的產業共識，推動全球電力需求進入高速成長階段，帶動重電設備需求成長。

為因應海外市場需求，觀音新廠將於2026年投產，並同步規劃25億元資本支出擴建台中廠，聚焦特高壓變壓器產能，預計2027年投產，屆時整體變壓器產能可望倍增，市場估今年營收311.7億元，年增27.6%，EPS上看21.4元。

新應材去年第4季營收季增1.8%、年增18.5%，創單季歷史次高；2025年營收年增28.3%，創年度歷史新高。

由於客戶新製程節點相關材料預期將放量，今年1、2月客戶仍有材料庫存，預期3月較為顯著貢獻營收。

未來營運焦點為半導體大廠2奈米製程將在下半年開始量產，新應材的洗邊劑（EBR）和底部抗反射層（BARC）已打入供應鏈；高雄路竹二期廠，預期將供應N3、N2製程材料，產能規劃可滿足客戶至2030年的需求；市場預估2025年EPS為11.3元、今年將成長至17元。

看好華城、新應材等台美關稅協議受惠概念股的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期90天以上的權證靈活操作。