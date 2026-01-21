期貨商論壇／黃金期 靈活布局

美國總統川普近期以關稅為籌碼，威脅英、法、德等國，意圖迫使丹麥出售格陵蘭島，受此地緣政治消息激勵，避險資金湧入，黃金期貨每盎司已漲至4,677美元附近。

格陵蘭島擁有美軍最北端的圖勒空軍基地，是防禦俄羅斯與監控北極航道的關鍵樞紐，其次該島蘊藏豐富的稀土與戰略礦產，若能納入版圖，有助美國打破中國在稀土供應鏈的壟斷地位，正因涉及實質的戰略資源爭奪，這場美歐外交僵局短期恐難平息，為金價提供支撐。

然而，就過往川普慣用的「極限施壓」談判風格來看，目前的關稅威脅更像是談判桌上的籌碼，目的在於迫使歐洲在格陵蘭島與北極事務或貿易條款上讓步，市場當前也偏向認為是雷聲大雨點小的劇本，押注川普最終會為了避免經濟受創而選擇妥協，也就是華爾街所謂的「TACO交易」邏輯。

黃金期貨短期下檔有地緣政治風險強力支撐，不易深跌，上檔須留意事件的和平落幕與避險資金的撤離。對於想參與這波黃金長多行情、可透過證券帳戶布局元大S&P黃金ETF（00635U），或許是更為靈活且低門檻的配置選擇。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）