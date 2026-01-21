期貨商論壇／台指期 雙重支撐

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

近期台指期表現亮眼，展現出多頭動能與高度的抗跌性。隨著台積電（2330）法說會公布優於預期的展望，再加上台美稅務協議落地的政策利多，市場情緒明顯被重新點燃。

即便國際地緣政治因素一度引發夜盤震盪，但回檔幅度有限，資金承接力道迅速浮現。整體而言，市場對利空反應鈍化，反而在利多消息下更容易推升行情，顯示投資情緒仍處於相對亢奮的階段。

受惠於AI應用擴張、供應鏈訂單能見度改善的電子零組件，以及部分具缺貨或報價題材的傳產族群，成為近期市場較強主線。相較之下，並非所有類股都能跟上指數創高節奏，這種強弱差異使盤勢雖強，但需要更精細的選股。

觀察期貨部位，避險空單的水位卻呈現近一步收斂，代表法人並未看空後市，而是透過降低避險部位來減少持有成本。

台指期目前依然處於基本面改善與資金面充足的雙重支撐下，雖短線指標有過熱跡象，且法人買盤力道不若先前積極，但強勢類股持續輪動、期貨避險部位減少，仍為指數提供穩定的底部支撐。

（凱基期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 市場 台指期

延伸閱讀

元大期貨春節不休市 開戶交易送黃金萬元禮

台指期 偏多架構不變

期貨商論壇／台指期 高檔震盪

台指期續強 終場收在31,669點、上漲193點

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（20）日呈開低走高格局，開盤後一度大跌近300點，靠著權王台積電撐盤，推動指數由黑翻紅，終場指數上漲120點，收...

三檔期貨保證金調高

臺灣期貨交易所今（21）日調高金寶期貨契約（FSF）、兆赫期貨契約（GZF）及碩禾期貨契約（NGF）所有月份保證金適用比...

期貨商論壇／台指期 雙重支撐

近期台指期表現亮眼，展現出多頭動能與高度的抗跌性。隨著台積電法說會公布優於預期的展望，再加上台美稅務協議落地的政策利多，...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

美國總統川普近期以關稅為籌碼，威脅英、法、德等國，意圖迫使丹麥出售格陵蘭島，受此地緣政治消息激勵，避險資金湧入，黃金期貨...

華城、新應材 權證認購靚

今日主題

美利達、巨大 權證挑逾五個月

台美關稅達成15%稅率共識後，法人解析，對於傳產族群而言，具有五大利多催化劑發酵，包括：最壞時機已過、抹平日韓關稅差距、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。