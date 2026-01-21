期貨商論壇／台指期 雙重支撐

近期台指期表現亮眼，展現出多頭動能與高度的抗跌性。隨著台積電（2330）法說會公布優於預期的展望，再加上台美稅務協議落地的政策利多，市場情緒明顯被重新點燃。

即便國際地緣政治因素一度引發夜盤震盪，但回檔幅度有限，資金承接力道迅速浮現。整體而言，市場對利空反應鈍化，反而在利多消息下更容易推升行情，顯示投資情緒仍處於相對亢奮的階段。

受惠於AI應用擴張、供應鏈訂單能見度改善的電子零組件，以及部分具缺貨或報價題材的傳產族群，成為近期市場較強主線。相較之下，並非所有類股都能跟上指數創高節奏，這種強弱差異使盤勢雖強，但需要更精細的選股。

觀察期貨部位，避險空單的水位卻呈現近一步收斂，代表法人並未看空後市，而是透過降低避險部位來減少持有成本。

台指期目前依然處於基本面改善與資金面充足的雙重支撐下，雖短線指標有過熱跡象，且法人買盤力道不若先前積極，但強勢類股持續輪動、期貨避險部位減少，仍為指數提供穩定的底部支撐。

（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）