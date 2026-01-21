台指期 外資減碼空單
台股昨（20）日呈開低走高格局，開盤後一度大跌近300點，靠著權王台積電（2330）撐盤，推動指數由黑翻紅，終場指數上漲120點，收在全日最高31,759點；台指期則收平盤31,672點，出現逆價差87.99點。期貨商表示，目前指數仍在5日均線之上高檔震盪，下方均線多頭排列趨勢明確，維持偏多不變。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,154口至5,222口，其中外資淨空單減少1,051口至32,675口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,348口至7,377口。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略悲觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面略樂觀。台股均線多頭排列不變，下檔買盤依舊積極，短線拉回仍可樂觀看待。
元富期貨認為，台指期昨日開低走高，受美股電子盤下跌影響，指數開盤走跌，一度失守5日線，隨後在台積電、聯電上漲以及記憶體收斂跌幅後反彈至平盤，終場指數以平盤作收。目前指數維持5日線上高檔震盪，下方均線多頭排列趨勢明確，短線在回落10日均線前，維持偏多不變。
永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，1月大量區買權OI落在32,000點，賣權最大OI落在31,000點，月買權最大OI落在32,300點，月賣權最大OI落在31,000點；外資台指期買權淨金額6.91億元、賣權淨金額0.2億元，整體籌碼面偏多。
整體來說，短線重點仍在於是否能觀察到散戶動能減弱與大戶撤退的同步訊號，否則目前這種「散戶先撐、大戶被迫跟」的盤面結構，仍是多方較有利的狀態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言