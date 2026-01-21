台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股昨（20）日呈開低走高格局，開盤後一度大跌近300點，靠著權王台積電（2330）撐盤，推動指數由黑翻紅，終場指數上漲120點，收在全日最高31,759點；台指期則收平盤31,672點，出現逆價差87.99點。期貨商表示，目前指數仍在5日均線之上高檔震盪，下方均線多頭排列趨勢明確，維持偏多不變。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,154口至5,222口，其中外資淨空單減少1,051口至32,675口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,348口至7,377口。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略悲觀，月選呈現樂觀，整體籌碼面略樂觀。台股均線多頭排列不變，下檔買盤依舊積極，短線拉回仍可樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日開低走高，受美股電子盤下跌影響，指數開盤走跌，一度失守5日線，隨後在台積電、聯電上漲以及記憶體收斂跌幅後反彈至平盤，終場指數以平盤作收。目前指數維持5日線上高檔震盪，下方均線多頭排列趨勢明確，短線在回落10日均線前，維持偏多不變。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，1月大量區買權OI落在32,000點，賣權最大OI落在31,000點，月買權最大OI落在32,300點，月賣權最大OI落在31,000點；外資台指期買權淨金額6.91億元、賣權淨金額0.2億元，整體籌碼面偏多。

整體來說，短線重點仍在於是否能觀察到散戶動能減弱與大戶撤退的同步訊號，否則目前這種「散戶先撐、大戶被迫跟」的盤面結構，仍是多方較有利的狀態。

