期交所1月21日調高金寶、兆赫及碩禾期貨契約所有月份保證金比例

臺灣期貨交易所於2026年1月21日調高金寶期貨契約(FSF)、兆赫期貨契約(GZF)及碩禾期貨契約(NGF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高是金寶（2312）、兆赫（2485）及碩禾（3691）分別經證交所及櫃買中心於1月19日公布為處置有價證券(處置期間為2026年1月20日至2月2日)，期交所依規定自2026年1月21日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於2026年2月2日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。