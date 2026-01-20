台指期收平盤31,672點 台積電期小漲10元

台指期20日終場收平盤31,672點，另外，台積電（2330）期收1,770元，上漲10元，電子期上漲0.05%，中型100期貨上漲0.35%。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加7口至6,376口，其中，外資淨空單增加477口至33,726口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加570口至9,725口。

選擇權未平倉量部分，01月大量區買權OI落在32,000點，賣權最大OI落在31,000點 ; 月買權最大OI落在32,300點，月賣權最大OI落在30,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.58下降至1.5。

台積電法說會釋出大利多、重振市場對AI發展信心；台美關稅談判結果出爐，該不確定性消弭。格陵蘭議題越演越烈，美歐關係逐漸緊張；美國聯準會主席人選牽動市場對未來降息態度預期。

台股昨日強勢再創新高，本周有超過60檔ETF除息，將為台股行情增添新資金動能，惟融資已超過3,600億、技術面目前與季線乖離大、月底美國政府關門議題等風險，仍須提防行情震盪。