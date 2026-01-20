2026新興當地債有望續奔 原因在哪？

受惠多國降息或維持寬鬆資金環境，2025年多數債券市場繳出雙位數報酬的亮麗成績單，其中新興國家當地債市，除了有較高的債息優勢與降息環境的資本利得，美元貶值刺激當地貨幣升值，更挹注其全年報酬率換成美元達16.04%居首。

富蘭克林證券投顧表示，新興國家當地債市具備雙率優勢，第一是較高的實質利率(官方政策利率減去通膨率)，以巴西為例，目前有近11%的實質利率水準，埃及也有8%以上，通膨控制得宜為重要因素之一，反觀歐美國家目前實質利率則為負值或是不到1%；第二則是匯率升值機會，美元大致自金融海嘯後就處於升勢，直到去年因美國例外論受到質疑而驅使美元明顯走貶，搭配新興國家的利率水準與體質健康的優勢，正啟動長線貨幣升值機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，新興國家的優勢也來自於政治的變革與貿易體系的改變：

(1)政治變革：例如南非新聯合政府積極強化多項利民政策，有利於經濟成長，又如拉丁美洲許多國家政治普遍回到中間偏右，像是厄瓜多、智利、薩爾瓦多，而如哥倫比亞左派總統Petro支持度下滑與巴西盧拉總統面臨壓力，這意味經濟政策將更可被預測。

(2)貿易體系改變：過去的全球自由貿易體系已經結束，取而代之的是區域貿易、雙邊貿易、安全的供應鏈，以及政治盟友的貿易，新興國家受美國牽制的程度將更輕。

富蘭克林證券投顧表示，新興國家也具備有商品與信評調升題材，以商品而言，像是迦納與南非等非洲國家因為盛產金礦，近年金價飆漲也使當地資產水漲船高，迦納幣與南非幣去年就分別升值了四成左右與14%，而產銅國智利，去年貨幣也升值逾一成。

就信評來說，近年新興國家多有因通膨與財政赤字控制有成，或是達成互惠貿易協定與取得國際融資等，而獲信評機構調升評等，例如南非、迦納、埃及與厄瓜多等，反觀美國則受其龐大雙赤字與屢屢觸及債務上限而導致政府關門的危機，已失去其最高的AAA信評等級。

展望2026年，新興國家當地債市仍利多簇擁，高實質利率、貨幣升值、信評調升與降息機會並存，前景仍值得期待。