川普攪動一池春水 美股電子盤大跌、台指期夜盤壓回

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台指期夜盤19日開盤後，受美股電子盤持續走跌影響，以31,641點、下跌31點開出後，雖一度上衝至31,690點、上漲18點，但在市場對美國總統川普因格陵蘭而引發的關稅戰疑慮中，歐股下跌、美股電子盤跌勢加劇下，又由紅翻黑，最深下跌至31,545點、下跌127 點，截至晚間9點30分左右，指數在31,600點、約下跌72點附近遊走。

19日美股電子盤焦點，在於川普因計劃收購格陵蘭，而將徵收關稅的國家包括丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭等八國，其中，外電傳出，法國總統馬克宏可能要求啟動歐盟的反脅迫工具，而國際大行最新報告中警告指出，歐美之間若爆發全面貿易戰，將只有輸家；川普目前計劃自2月1日起對歐洲八國加徵10%的關稅，從6月1日稅率將提升至25%，直至美國成功達成購買格陵蘭的協議為止。而在貿易戰威脅中，19日包括德、法、瑞士、荷蘭等股市全面下跌逾1%，法股下跌0.48%，比利時指數下跌0.86%，雖美股休市，但道瓊電子盤、那斯達克電子盤一度下跌在400點附近，也拖累台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,755元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.3%、半導體期下跌約0.3%，中型100期貨指數下跌0.1%。

台股19日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲230點，收31,639點，其中，外資現貨賣超280.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加477口至33,726口；投信賣超131.9億元，自營商賣超53億元，三大法人合計賣超465.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，19日台股開低走高，盤中高點31,827點再創歷史新高，但最後未能收在高點附近，顯示短線已遭逢較大的賣壓，若20日無法突破31,827點，接下來就必須關注盤勢是否開始出現短線止漲、未能持續走高的現象，19日盤中低點31,285點可視為短多防守點，若能守住、盤勢仍可維持高檔震盪；反之，若跌破31,285點、則正式步入短線漲多拉回的格局。

