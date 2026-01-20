全民權證／啟碁 瞄準逾100天

啟碁（6285）去年第4季獲利優於預期，加上產品結構轉型，法人上調目標價至180元，調幅高達53.85%，激勵昨（19）日股價亮燈強鎖漲停，漲停價118.5元攀本波反彈高峰。

法人指出，展望今年營運，啟碁除低軌衛星產品出貨動能持續強勁、車用產品穩健成長外，更跨足800G高階交換器產品領域，第3季開始出貨，且切入OCS（全光交換），在產品結構轉型下，未來備受看好。

法人預估啟碁今年營收上看1,243億元，每股純益（EPS）8.97元，較去年分別成長12.71%與39.94%，以本益比20倍計算，目標價上調至180元。權證發行商建議，看好啟碁後市表現的投資人，可挑選價內外5%內、距到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供）

