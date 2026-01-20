聽新聞
全民權證／富世達 兩檔風光
富世達（6805）去年12月營收11.9億元，年增39%，去年第4季營收達成率103%。法人分析，首季因工作天數較少，雖然GB300出貨維持強勁，預估營收略為季減。由於ASIC水冷伺服器出貨也增加，將提升水冷接頭用量，維持對富世達的正向看法。
法人表示，富世達持續送樣水冷產品給新客戶的專案，今年將受惠於AWS及Meta新ASIC伺服器採用水冷方案，預期未來也有機會切入其他ASIC業者的專案，另外AMD的專案也持續送樣中。由於輝達、AMD的水冷伺服器出貨量持續增加，有利富世達營運。
權證發行商表示，看好富世達後市的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期80天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（台新證券提供）
