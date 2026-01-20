南亞、宜鼎 四檔動能強

台股昨（19）日沿5日線持續盤高，盤面題材股輪流點火，南亞（1303）、宜鼎（5289）等兩檔同步強漲並改寫波段高點，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人分析，南亞電子材料事業在印刷電路板（PCB）產業深度布局環氧樹脂、玻纖布、銅箔、銅箔基板及載板等項目，隨人工智慧（AI）運算技術快速演進，PCB高頻高速傳輸要求提升，近來積極擴展各項高階規格產品，並與代工日東紡高階玻纖布產品。

此外，南亞銅箔HVLP3規格已開始量產，後續聚焦類HVLP4規格開發，銅箔基板除M7規格外，今年M8、M9將相繼進入量產階段。法人看好，隨高階規格產品持續成長，有助於電子材料事業結構優化，加上高階材料供不應求，產品價格調漲趨勢將帶動獲利成長。

AI需求強勁帶動DRAM、NAND合約價可望持續上漲至2026年底，模組廠是否具有足夠顆粒庫存將是維持獲利的主要關鍵。法人認為，宜鼎與三星關係緊密，可取得一定數量顆粒，加上與某DRAM原廠簽訂LTA，鎖定一定數量DDR4顆粒數量及價格，較同業更具優勢。

在NAND Flash方面，宜鼎與鎧俠長期合作，仍可取得部分貨源。法人表示，現階段僅大型雲端服務供應商（CSP）庫存較高，而宜鼎DRAM、NAND庫存超過八周，相較下游客戶充足，未來有機會受惠轉單效應。

法人指出，宜鼎今年營收將隨DRAM、NAND合約價上漲，呈現逐季走揚，上修全年獲利預估，換算約可賺超過四個股本。

權證發行商指出，投資人可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。