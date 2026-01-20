快訊

聯電、世界 押逾五個月

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
聯電。 路透
儘管市場對於半導體產業的焦點，均集中在先進製程領域，不過成熟型市場也有不少利基題材發酵，如聯電（2303）受惠28、22奈米需求相對強勁，今年獲利成長看俏；世界（5347）在AI相關電源管理IC需求持續成長下，也受到市場矚目。

IDC預估今（2026）年全球半導體市場可望成長11%、達到8,900億美元規模；成熟製程方面，隨殺價競爭趨緩，且在消費性電子成長帶動下，也有亮點可期。

法人指出，聯電除專注特殊製程開發，且已成為全球的領導廠商外，與英特爾合作的12奈米製程進展良好，預計2027年初量產；28、22奈米需求相對強勁，估22奈米晶圓出貨量將有二位數增長。

由於聯電營運體質已較過去大幅改善，加上28、22奈米需求相對強勁帶動，有利營運表現。法人預估聯電今年每股稅後純益（EPS）將由去年的3.37元成長至3.92元，年增幅16.32%，因此「建議」買進，目標價71元，激勵股價大漲超過半根停板。

世界受惠AI帶動PMIC需求提升，去年AI相關的營收比重已由2%-4%大幅上升至7%-9%。法人預期世界在PMIC持續成長的帶動下，今年EPS將可成長至5.01元左右，年增幅18%，因而激勵近來股價強揚表態，成為市場關注焦點。

權證發行商建議，看好聯電、世界後市的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內、剩餘天數超過五個月等條件為主。

