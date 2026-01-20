期貨商論壇／台指期 高檔震盪

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股在連續創高後，短線高檔震盪整理態勢逐步浮現，本周市場正式進入關鍵的「事件驗證期」。台指期於高檔區間震盪，主因在於市場提前針對即將公布的美國PCE物價指數、GDP成長率，以及重量級美股財報進行風險調整。

曹富凱指出，近期市場對通膨趨勢高度敏感，若核心PCE再度顯示通膨黏性，將增加聯準會延後降息的可能性，短線恐對高評價股票形成壓抑，使指數呈現整理走勢。不過，目前回檔屬於技術面與事件前調整，尚未觀察到趨勢反轉訊號。

本周美股財報焦點集中在科技與半導體族群，其中，英特爾將於周五盤後公布財報，成為市場高度關注的指標企業。

此外記憶體產業持續處於景氣上行循環，美光、三星與SK海力士明顯受惠於AI伺服器與HBM需求爆發。市場預期，本季DRAM報價最高可望調漲70%，顯示供需結構明顯改善。台灣相關供應鏈企業在報價與出貨帶動下，獲利能見度提升，成為支撐台股多頭的重要力量。

曹富凱認為，台股整體仍處於多頭趨勢帶，高檔整理並未破壞中期上升結構。台美貿易協議於上周正式拍板，同時台灣取得半導體關稅最優惠待遇，等同為台灣科技產業建立中長期政策護城河。（富邦期貨提供）

