期貨商論壇／黃金期 彈性操作

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
國際黃金、白銀市場近期維持強勁上漲的格局。受聯準會獨立性疑慮及通膨數據降溫雙重影響，金價突破每盎司4,600美元大關、白銀突破90美元大關，雙雙再創歷史新高，另外，川普宣布對歐洲加徵關稅，進一步推高貴金屬價格。

分析近一周上漲因素，首先是川普政府對貨幣政策的干預疑慮。美國司法部對現任聯準會主席鮑爾再次展開刑事調查，引發市場對央行獨立性受損的疑慮增溫，其次，通膨數據亦提供助攻，1月14日公布的CPI走勢疲軟，強化市場對2026年降息路徑的信心。

地緣政治方面，川普揚言要針對八個歐洲國家加徵10%的關稅，若6月1日前未能就美國「全面收購格陵蘭」達成協議，關稅將由現行的10%提高至25%。展望未來，黃金長線仍受惠於降息周期與全球央行儲備多元化的趨勢，但須留意日前CME已將黃金、白銀等多樣貴金屬期貨的保證金，從固定保證金制度調整成浮動保證金制度。

投資人可運用台灣期交所的「黃金期貨」或「台幣黃金期貨」進行布局，此兩類契約門檻低且交易靈活，目前仍為固定保證金制度，適合應對當前的高波動環境。然須留意金價處於歷史高位，操作時應嚴守風險控管，並注意期貨的高槓桿特性與幣別計價差異。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 白銀 川普

