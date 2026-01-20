台指期 偏多架構不變

台股昨（19）日開低走高，開盤一度跌幅擴大近百點，記憶體、被動元件等族群點火，再加上「權王」台積電（2330）創新天價，終場加權指數上漲230點收31,639點；台指期上漲193點至31,669點，正價差為29.71點。期貨商表示，在各權值類股輪漲結構不變下，短線拉回仍可樂觀看待。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加七口至6,376口，其中外資淨空單增加477口至33,726口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加570口至9,725口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為3.3萬餘口不變，賣權O增量持續大於買權；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日1月大量區買權OI落在32,000點，賣權最大OI落在31,000點，月買權最大OI落在32,300點，月賣權最大OI落在30,000點。外資台指期買權淨金額7.16億元、賣權淨金額0.05億元，整體選擇權籌碼面偏空。

從期現貨結構與節奏來看，更合理的走勢是在結算前或結算當天附近出現一波技術性修正，藉此釋放過熱的動能。

若修正發生，預期指數有機會在10日線與20日線之間逐步止穩，屆時才是對後續趨勢更具參考價值的觀察點，等待結算後籌碼重新洗牌再判斷方向。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為保守，月選呈現樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股波動率仍處低檔位置，目前在各權值類股輪漲結構不變下，短線拉回仍可以持續樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日開低走高，早盤受台積電等權值股下跌拖累，指數回測5日均線，隨後在買盤進場拉抬下，由黑翻紅，終場以紅K棒作收。目前指數持續沿5日均線向上走升，盤中再創歷史高點，短線上在回落10日均線前，維持偏多架構不變。