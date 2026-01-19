1月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲230.59點，收31639.29點。1月電子期收1928.95點，上漲14.10點，正價差4.09點；1月金融期收2448.40點，上漲14.40點，正價差3.2點。
1月電子期以1928.95點作收，上漲14.10點，成交910口。2月電子期以1929.15點作收，上漲10.15點，成交50口。
電子現貨以1924.86點作收，上漲14.87點；1月電子期貨與現貨相較，正價差4.09點。
1月金融期以2448.40點作收，上漲14.40點，成交600口。2月金融期以2455點作收，上漲17點，成交38口。
金融現貨以2445.20點作收，上漲19.65點；1月金融期貨與現貨相較，正價差3.2點。實際收盤價以期交所公告為準。
