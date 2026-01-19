1月台指期漲193點

快訊

中央社／ 台北19日電

台北股市今天終場漲230.59點，收31639.29點。1月台指期以31669點作收，上漲193點，與現貨相較，正價差29.71點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨31476點、2月期貨31567點。

台股今天終場漲230.59點，收31639.29點，成交金額新台幣7993億元。

1月台指期貨以31669點作收，漲193點，成交6萬9854口；2月期貨以31786點作收，漲219點，成交1萬5492口。實際收盤價格以期交所公告為準。

