台指期續強 終場收在31,669點、上漲193點

台指期19日勁揚，終場收在31,669點，上漲193點，漲幅0.61%，另外，台積電（2330）期收1,760元，上漲20元，電子期上漲0.74%，中型100期貨上漲1.42%。

上周五（16日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為49,359.33點，下跌83.07點、跌幅0.17%；S&P500指數下跌0.06%；那斯達克指數下跌0.06%；費半指數上漲1.15%。台積電ADR漲0.22%。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,802口至6,369口，其中，外資淨空單減少1,881口至33,249口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,527口至9,155口。

選擇權未平倉量部分，01月F3大量區買權OI落在31,500點，賣權最大OI落在31,400點 ; 月買權最大OI落在32,000 點，月賣權最大OI落在30,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19上升至1.58。VIX指數下降0.71至21.96。外資台指期買權淨金額6.6億元 ; 賣權淨金額0.1億元。整體選擇權籌碼面偏多。

台美雙方於美東時間15日完成長達數月的關稅與經貿談判，正式達成新貿易協議架構，美國將對自台灣進口貨品課徵之對等關稅上限訂為15%，且不與原始最惠國（MFN）稅率疊加，並在多項關鍵領域取得包括半導體產品在內的 232條款最優惠待遇。