群創、友達 聚焦長天期

隨著電視面板價格出現轉折向上，市場對於面板廠的情緒樂觀，群創（3481）、友達（2409）等在資金挹注下，近期股價表現強勢。發行券商建議，對於相關題材個股偏多的投資人，可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

近期外資法人指出，面板報價預計逐步回升，主因品牌商為2026年上半年大型賽事提前備貨促銷，帶動訂單動能回升。預計面板廠將持續控制產量。2026年第1季產業平均稼動率預計落在80-85%，與2025年第4季持平。

由於面板廠在稼動率調整與產能擴張上，展現良好供應端紀律，因此整體產業結構有所改變，面板價格周期已從過往的數年一次，縮短至目前的以季為單位。

群創方面，在CES 2026展示高亮度、高解析與沉浸式體驗，其中，首款新世代「MicroLED透明顯示窗戶」適用商業櫥窗等場域；「超高亮度MicroLED抬頭顯示器」主打車用、航海等場域；「16吋單人裸視3D顯示」搭載獨家裸視3D技術與眼動追蹤。

展望2026年，預估群創營收動能主要來自Pioneer，此外，扇出型面板級封裝（FOPLP）為重要轉型方向，目前產能主要集中於chip-first產品，近期更傳出打入SpaceX供應鏈，顯示群創於此領域已取得認證，有助於後續拓展客源。

友達部分，其VerticalSolution除受惠於整體產業需求逐漸回溫外，大尺寸彩色電子紙等新產品、Display整合解決方案、場域軟硬體解決方案等亦為重要動能；至於MobilitySolution產品營收則持續受惠於購併BHTC綜效，預估未來幾年以美元計價的相關營收年複合成長率可達二位數。

權證發行商建議，看好群創、友達相關個股後市股價表現的投資人，可選價內外20%以內、剩餘天數逾90天的商品介入。