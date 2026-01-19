華航、長榮航 四檔高飛

即將進入寒假與農曆新年假期，旅遊旺季開始帶給航空業者業績成長機會，華航（2610）及長榮航（2618）向來受旅客歡迎，股價可望有所推升。權證發行商表示，投資人可挑價內外20%內、長天期逾四個月相關認購權證短線操作。

華航去年12月營收月增8.9%、年增1.8%，其中客運營收月增11%、年增0.8%至108億元，受惠東北亞賞楓、賞雪旅遊熱潮及東南亞旅遊旺季，年終旅遊旺季明顯；貨運營收月增4%、年增2%至64億元，受惠耶誕購物旺季、高價艙位及包機需求挹注，且AI伺服器、半導體等電子類產品穩健，貨運價量齊揚。

華航去年第4季營收541.6億元，季增6.5%、年增2.4%，客貨運皆進入旺季，且增班東京／清邁／倫敦航線；今年第1季貨運淡季但進入客運過年旺季、3 月日本棒球經典賽熱潮挹注，估營收季減低個位數。目前客貨運量穩健，但國籍航空運能增加使票價競爭格局延續，且華航今年有數架新機交付使折舊提高不利於獲利表現。

長榮航去年12月營收創歷史同期新高，其中，客運營收月增14%、年增0.3%至126.8億元，中下旬為長程航線耶誕假期旺季，北美及歐澳航線需求強勁、東北亞賞楓季遞延及滑雪旺季，載客率達九成以上、東南亞及中國大陸市場穩健。

貨運營收月增4%、年持平於53億元，受惠聖誕節前及年底的補貨需求增加，消費電子產品、成衣、電商網購、AI伺服器及半導體等出口強勁，貨運於價量齊揚。

去年第4季營收576.5億元，季增9.9%、年增1.9%，客貨運皆進入旺季，新增釜山及美國達拉斯航點，今年第1季客運過年旺季、3月日本棒球經典賽熱潮挹注，雖貨運進入淡季，客貨運運價逐步回落，但客運需球受惠政府還假於民優於預期，法人看好長榮航運量穩健並具殖利率題材。