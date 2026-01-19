全民權證／台達電 二檔發光

電源供應器龍頭台達電（2308）近期營運亮眼，受惠全球AI資料中心對高功率電源及散熱解決方案強勁需求，去年12月營收為歷史第三高，全年營收改寫新猷，帶動股價狂飆站上1,100元大關改寫新高。展望2026年，法人看好台達電在AI電源與液冷散熱技術的領先地位。

法人指出，台達電在AI伺服器電源市占率已挑戰七成，且2026年營運預計呈逐季成長態勢。隨液冷解決方案出貨量激增，預期今年毛利率將再擴張，外資券商更將目標價調升至1,400元。權證發行商建議，台達電股價突破千元後，現股交易成本提高，帶動權證交易轉趨活絡，看好後市的投資人可挑價內外15％內、到期日逾五個月天的權證參與行情。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）