期貨商論壇／黃金期 價格向上

金價飆升至歷史新高，原因是美國最新公布的通膨數據顯示，去年12月消費者物價較前一年同期上漲2.6%，漲幅低於預期，同時初領失業救濟金人數降至19.8萬人，創近兩年新低，續領人數亦小幅回落，顯示勞動市場仍具韌性。黃金價格持續上漲，其他貴金屬也連帶強勁，白銀價格首次突破90美元大關。

觀察需求面，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至1月15日黃金持有量為1,074.2公噸，從去年7月低檔的830公噸一路增長，增幅近三成，金價則從2,500美元走高至4,500美元之上，顯示買方交易積極，持續進場留倉。

最新CFTC非商業交易人籌碼變化，截至1月6日淨多單持倉部位減少3,541口來到22.76萬口，顯示買盤近日獲利出場，市場多方動能略有減弱，需觀察往後數據是回升的跡象。

技術面來看，今年以來金價沿著5日線一路走揚，屢屢創下歷史新高，指標KD同步走升，多方走勢十分強勁。展望未來，如果美國通膨保持溫和，且聯準會發出正式降息訊號，黃金價格將繼續保持上漲走法。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場的動態，是投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

