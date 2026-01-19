期貨商論壇／穩懋期 長線看俏

穩懋（3105）砷化鎵晶圓市占率居全球之冠。隨全球智慧型手機庫存去化步入尾聲，該公司正由傳統手機功率放大器供應商，積極轉型至AI資料中心光驅動IC、低軌衛星及航太等高附加價值領域。

受惠美系與中系新機拉貨動能，加上WiFi 7技術規格升級，穩懋去年12月營收年增率達31.2%，展現穩健成長態勢。

隨著產能利用率回升帶動規模經濟效益，法人預估今年獲利將隨著產業復甦呈現跳躍式成長，每股稅後純益上看3.7元。

穩懋核心動能受惠於三大成長引擎。首先是Wi-Fi 7的滲透率倍增。由於Wi-Fi 7技術對射頻元件與功率放大器的性能要求極高，帶動PA投片量與技術門檻明顯提升，有利於提升產品平均單價。其次，AI資料中心需求帶動光電業務成長，除原有的手機3D感測應用外，穩懋已切入CW Laser領域，為AI高速傳輸提供關鍵光驅動解決方案。最後，在低軌衛星與航太領域，穩懋深耕多年的高頻、射頻元件已進入放量階段，這些具備高度護城河的高毛利產品，將成為未來數年獲利持續彈升的主力。

展望後市，AI應用由雲端向邊緣端延伸將帶動新一波硬體換機潮，預期今年將是結構性反轉的關鍵年，投資人可利用穩懋期貨參與行情，靈活掌握化合物半導體龍頭的長線轉型紅利。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）