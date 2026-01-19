台指期 外資樂觀布局

台股上周五（16日）大漲598點、收在31,408點；台指期上漲424點、至31,474點，正價差為65.3點。期貨商表示，目前台指期均線續作多頭排列，在多方量價結構不變下，短線仍可以持續樂觀看待。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少2,802口至6.369口，其中外資淨空單減少1,881口至33.249口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少2,527口至9,155口。

其中上周五外資現貨買超、期貨淨空單縮減，操作偏向多方；自營商選擇權淨部位，目前買賣權呈現縮減；近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.2萬餘口不變，賣權OI增量持續大於買權；周選方面，買權賣權OI增量皆為不足，目前選擇權多空皆無表態。

元富期貨認為，台指期上周五受美股上漲以及台積電利多激勵，呈開高走高格局，台積電類股領漲，加上受惠台美關稅出爐，傳產族群齊漲，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數持續沿5日均線向上走升，多頭排列架構明確，短線上在跌破3萬點整數大關前，偏多不變。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，1月第三周五結算的大量區買權OI落在31,500點，賣權最大OI落在31,400點，月買權最大OI落在32,000點，月賣權最大OI落在30,000點。

整體來說，在政策面關稅稅率明朗化降低出口與成本不確定風險、基本面又有龍頭台積電（2330）釋放強勁成長訊號的背景下，市場對景氣循環與產業前景的評價同步上修，最終推動指數再度拉高並改寫新高，只要後續國際市場未出現系統性風險干擾，高檔震盪反而有利於延續趨勢。

群益期貨表示，外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權保守，月、周選略樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股與台指期均線續作多頭排列，目前在多方量價結構不變下，短線仍可以持續樂觀看待。