全民權證／聯電 瞄準逾90天
聯電（2303）受惠政府在美台對等關稅談判中，爭取到全球第一個赴美設廠業者可獲得半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇，加上8吋晶圓代工漲價題材，外資及投信籌碼積極換手後，股價震盪向上。
聯電除專注特殊製程開發外，法人指出，與英特爾（Intel）合作的12奈米製程進展良好，預估2027年初開始量產，並步探索12奈米以下發展可能性，提供客戶在美國生產選項。今年晶圓代工成熟製程價格競爭趨緩，且聯電特殊製程營收占比已超過五成，22奈米特殊製程比重更突破一成，助益毛利率成長。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%內、距到期日90天以上權證，參與這波行情，但宜設好停利停損價位。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
