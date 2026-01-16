全民權證／昇陽半 二檔聚光

昇陽半導體（8028）受惠先進製程帶動再生晶圓需求量增加，昇陽半導體持續擴產。昇陽半在全球再生晶圓市占居冠，新廠與擴產到位後，有望受惠於先進製程擴產與良率提升帶動的再生晶圓需求，營運動能可望延續。

昇陽半2025年8月公告，預計從2026年開始投資43.79億元，用途包含擴充再生晶圓的產能，原先規劃2025年月產能達80萬片，已提前上修至85萬片。據推估，隨先進製程推進，再生晶圓使用量大幅提升。每10片的3奈米製程晶圓，需要約23片再生晶圓；而每10片的2奈米製程晶圓，則需要27片再生晶圓，需求量成長約17%。

看好昇陽半導體後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期100以上的權證操作。

（群益金鼎證券提供）

