全民權證／欣興 挑價內外5%

欣興（3037）去年第4季FPC與PCB產品受季節性及客戶產品轉換影響，營收下滑，然而載板方面各產品需求皆有所改善，光復廠年底將開出60%產能，楊梅廠在ASIC客戶的挹注下，稼動率有望提升至九成以上，市場估單季每股純益（EPS）1.2元。

受惠於AI需求，市場預期今年第1季ABF載板營收持續成長，楊梅廠將滿載；AI HDI方面，預期效益將於上半年逐步顯現，儘管在工作天數較少的情況下，市場估第1季營收季增1.8%至353.6億元，受惠於需求轉強，毛利率達16.4%，稅後純益24.9億元、季增28.2%，EPS為1.5元，獲利為近八季新高。權證券商建議，看好欣興後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期120天以上的商品介入。（凱基證券提供）

