台積電夠熱 那斯達克電子盤上揚、台指期夜盤觀望

台指期夜盤16日開盤後，受美股電子盤持續走強中，以31,491點、上漲15點開出後，一度上衝至31,525點、上漲49點，雖受道瓊電子盤由紅翻黑拖累下，又壓回至31,440點、下跌36點遊走，但在台積電（2330）掀起的科技投資熱中，截至晚間9點30分左右，指數在31,453點、約下跌23點附近遊走。

16日美股電子盤焦點，在於台積電公布亮麗的去年第4季財報與今年展望後，那斯達克電子盤保持逾百點的漲勢，加上美國白宮經濟委員會主任、同時也是下一任聯準會主席熱門入選的哈塞特表態，聯準會的獨立性對經濟穩定至關重要下，美國十年期公債殖利率反彈、美元指數微跌，左右台指期上半場走勢。

其中，台積電期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,740元、平盤附近遊走，電子期下跌近0.1%、半導體期上漲約0.4%，中型100期貨指數上漲0.05%。

台股16日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲598點，收31,408點，其中，外資現貨買超399.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,881口至33,249口；投信賣超80.6億元，自營商買超50.5億元，三大法人合計買超369億元。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股開高走高、收紅K棒，再創歷史新高，持續沿著5日均線盤堅上攻；今年以來單日成交金額常態量能已經跨越6,000億元以上，中長線量能進入新的里程碑，台股行情欲小不易，即便短線指標高檔、正乖離過大難免震盪，回檔空間或將有限，甚至常常是盤中即交待完畢，台股趨勢偏多格局仍將延續。